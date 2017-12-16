Впервые опубликовано видео мощного взрыва атомной бомбы США в 1958 году

Мощность снаряда, сброшенного американскими военными на Хиросиму в 1945 году, была почти вдвое меньше.

Нацлаборатория Лоуренса Ливермора из США обнародовала видеозапись испытаний атомной бомбы мощностью 25 кт, произведённых 21 мая 1958 года, сообщает The Sun.

На ролике можно заметить огромное грибообразное облако, которое образовалось после взрыва. Где проводилось это испытание, не уточняется.

Стоит заметить, что мощность бомбы, сброшенной американскими военными на Хиросиму в 1945 году, была меньше почти в два раза — около 15 кт. Тогда погибло более 60 тыс. человек.

Ролики, выпуск которых лаборатория запланировала на этой неделе, покажут лишь некоторые из сотен ядерных испытаний, проведённых Америкой с 1945 по 1962 год. Всего планируется публикация 62 видеозаписей.