Шрек и Фиона пытались сбежать из иркутского зоопарка, но их остановил кот

Читайте также

Шрек и Фиона пытались сбежать из иркутского зоопарка, но их остановил кот

2008
Огромные шпороносные черепахи пытались скрыться дважды, оба раза уничтожив заграждения.

В иркутской зоогалерее из вольера сбежали две шпороносные черепахи — 40-килограммовый Шрек и 30-килограммовая Фиона, разбив шестимиллиметровое стекло. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

После того как черепахи выбили стекло и попытались скрыться, вольер пришлось загородить фанерой, однако вскоре животные убежали снова. На сей раз незадачливых беглецов первым обнаружил кот по кличке Батон.

В зоогалерее отмечают, что теперь сооружение нового вольера для черепах стало одной из первоочередных задач.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×