Упитанный кот Мостик первым пройдёт по мосту через Керченский пролив

Хвостатый питомец уже стал местной знаменитостью. Мостик даже виделся с Дедом Морозом.

Первым, кто пройдёт по мосту через Керченский пролив, станет рыжий кот по кличке Мостик. А пока "прогулка века" только планируется, хвостатый питомец инспектирует ход работ. Кот уже стал местной знаменитостью и блогером — у него свои аккаунты во "ВКонтакте", "Фейсбуке" и "Инстаграме"

Котик также встречался с Дедом Морозом. К слову, у хвостатого есть даже свои водитель и фотограф. Рыжий кот живёт в окрестностях моста уже два года — в 2015-м его подобрали в Тамани охранники. День рождения хвостатого приходится на День мостов, 29 ноября.

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) Ноя 29 2017 в 5:10 PST

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) Ноя 28 2017 в 1:25 PST

Днём Мостик бдит за ходом работ, а ночью ловит мышей. Всем, кто интересуется, почему кот на опасном объекте без каски, он "отвечает" в соцсетях, что природная ловкость помогает ему.