Упитанный кот Мостик первым пройдёт по мосту через Керченский пролив

Первым, кто пройдёт по мосту через Керченский пролив, станет рыжий кот по кличке Мостик. А пока "прогулка века" только планируется, хвостатый питомец инспектирует ход работ. Кот уже стал местной знаменитостью и блогером — у него свои аккаунты во "ВКонтакте", "Фейсбуке" и "Инстаграме"
Котик также встречался с Дедом Морозом. К слову, у хвостатого есть даже свои водитель и фотограф. Рыжий кот живёт в окрестностях моста уже два года — в 2015-м его подобрали в Тамани охранники. День рождения хвостатого приходится на День мостов, 29 ноября.
Днём Мостик бдит за ходом работ, а ночью ловит мышей. Всем, кто интересуется, почему кот на опасном объекте без каски, он "отвечает" в соцсетях, что природная ловкость помогает ему.
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