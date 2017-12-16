Эксперт из США рассказал, где в 2018 году может начаться третья мировая война

В тройку регионов, которым в следующем году военный конфликт угрожает больше всего, вошли Северная Корея, Тайвань и Украина.

Пять регионов, в которых в 2018 году гипотетически может начаться третья мировая война, назвал американский профессор, специалист по вопросам обороны и национальной безопасности Роберт Фарли. Его прогноз опубликовало издание The National Interest.

По мнению профессора, первое место, где может разгореться война, — это КНДР, так как вокруг неё возник серьёзный внешнеполитический кризис. Так, считает Фарли, в связи с последними успехами Северной Кореи в разработке баллистических ракет, для начала войны будет достаточно одного дипломатического просчёта со стороны Вашингтона или Пхеньяна.

Второй регион, где вероятно может возникнуть крупный конфликт, — это Тайвань.

— Отношения, которые требуют предсказуемости и осторожной дипломатии, такие важные игроки, как Китай и США, кажется, готовы отдать на откуп неопределённости, которая может привести к разрушительному конфликту, — считает американский эксперт.

Дальше в списке числится Украина. По мнению профессора, в стране сохраняется напряжённая ситуация, которая может привести к развалу местного правительства. А это, в свою очередь, приведёт тому, что к власти придут представители ультраправых сил, из-за которых конфликт в Донбассе вспыхнет с новой силой.

Четвёртым регионом, способным стать очагом третьей мировой, по мнению Фарли, может стать южный фланг НАТО — в частности, Турция. По его словам, отдаление Анкары от ЕС и США и её сближение с Москвой является предвестником существенного изменения баланса сил в регионе.

Замыкает перечень регионов, которым угрожает война, Персидский залив, где сейчас идёт конфронтация между Саудовской Аравией и Ираном.

В октябре Лайф сообщал, что, согласно опросу, около трети американцев (30%) уверены, что Соединённые Штаты находятся на пути к третьей мировой войне. Почти половина (48% респондентов) считают войну вероятной.