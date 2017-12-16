Полицейский и двое рабочих погибли в ДТП в Пушкинском районе Петербурга

Правоохранитель на личном автомобиле врезался в припаркованный на шоссе ГАЗ, который в результате удара отбросило на людей.

На Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге произошло ДТП, унёсшее жизнь двух рабочих и полицейского, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

— 16 декабря 2017 года в 00:30 на 85-м километре Красносельского шоссе сотрудник полиции, управляя личным автомобилем "Ауди", совершил наезд на припаркованный автомобиль ГАЗ. После столкновения ГАЗ отбросило на двух дорожных рабочих, находившихся на проезжей части, — говорится в сообщении. Также отмечается, что все трое погибли.

Ранее Лайф сообщал, что два человека погибли и пятеро, в том числе несовершеннолетние, пострадали в крупной аварии в Иркутской области.