"Я не качаю задницу. И грудь моя первого размера". Собчак записала песню

Телеведущая выступила с собственной композицией на гала-концерте проекта "Новая фабрика звёзд".

Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о желании участвовать в предстоящих выборах, записала песню. Об этом сообщает телеграм-канал Super.

— Нет, я не качаю задницу. И грудь моя первого размера. На лабутенах в пятницу я не иду на Шнура премьеру. Борются жопа с бровями за пьедестал в "Инстаграме", а я непопулярная самая, — говорится в тексте композиции.

На гала-концерте проекта "Новая фабрика звёзд" ведущая удивила всех, неожиданно исполнив собственную композицию с достаточно провокационным текстом. Автором песни стал продюсер шоу Виктор Дробыш.