Клинцевич прокомментировал подготовку США "новой сирийской армии" из боевиков

По мнению первого зампредставителя Комитета по обороне и безопасности Совфеда, американские власти сейчас в Сирии повторяют то, что делали в своё время в Афганистане.

— Почти то же самое делали американцы и в 80-х годах прошлого века, во время войны в Афганистане, готовя террористов и натравливая их на Советский Союз, — приводит слова сенатора Франца Клинцевича ТАСС.

Также сенатор отметил, что Соединённые Штаты до сих пор считают Россию, как и СССР, своим главным геополитическим противником и используют в этом противостоянии любые средства. При этом, по его словам, американский лидер пытается избежать крайних форм, однако не в силах развернуть политическую систему США.

— Подготовка боевиков американскими инструкторами продолжается, — добавил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что США готовят боевиков ИГИЛ* для борьбы с армией Сирии.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.