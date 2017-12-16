"Рукам-базукам" посвятили песню на мотив "Белых роз"

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"Рукам-базукам" посвятили песню на мотив "Белых роз"

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Кирилл Терешин. Фото: © vk.com/slacker26rus

В опубликованном ролике поётся о "фиолетовых руках", которые "в будущем ждёт только холодный хирургический стол".

Пародийная песня, посвящённая "рукам-базукам" и их обладателю Кириллу Терёшину, появилась в сервисе видеоблогов YouTube. В ней легко можно узнать кавер на песню "Белые розы" группы "Ласковый май".

— Руки-базуки, руки-базуки,

Фиолетовый цвет.

И для чего же Киря Терёшин

Выложил вас в Интернет,

— поётся в песне.

Напомним, 21-летний Кирилл Терёшин стал популярен в Сети благодаря мышцам огромных размеров, которые накачал с помощью инъекций синтола. Недавно он сообщил, что "рук-базук" больше нет, и даже выложил фотографию с повязками, которые были наложены якобы после проведения хирургической процедуры, однако позже опроверг эту информацию.

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