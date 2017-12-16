Норвегия первой в мире отказалась от FM-радио

Такое решение местные власти приняли в целях экономии и улучшения качества звука, которое обеспечивает вновь введённое в стране цифровое вещание.

Норвегия стала первой в мире страной, которая полностью отказалась от FM-радиовещания в пользу цифрового, сообщает The Local.

Отмечается, что последними на этот стандарт перевели северные регионы Норвегии и архипелаг Свальбард (Шпицберген) в Арктике, в то время, как переход на цифровое вещание в других регионах начался ещё в январе.

По данным норвежских экспертов, кроме того, что цифровое вещание обеспечивает лучшее качество звука и предлагает больше каналов и функций, оно ещё и обходится дешевле^ чем FM-радио.

Согласно сообщению издания, не все местные жители довольны нововведениями, так как они теперь вынуждены покупать новые приёмники или адаптеры. Эксперты такое недовольство объясняют тем, что покрытие DAB на территории Норвегии пока недостаточное.

По данным издания, с 13 декабря всё норвежское национальное аудиовещание станет цифровым (DAB). Вскоре на "цифру" планируtт перейти ряд европейских стран, в числе которых Швейцария, Великобритания и Дания.