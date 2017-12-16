Режиссёр Сигарев рассказал, что фильм "Страна ОЗ" снят на деньги Улюкаева

Также он отметил, что экс-министр — "честный человек, каких мало", и просто попал в плохую компанию.

Российский фильм "Страна ОЗ" был снят на деньги экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, ныне осуждённого на восемь лет колонии строгого режима, приводит актриса Яна Троянова на своей странице в "Фейсбуке" слова Василия Сигарева — режиссёра киноленты.

В тексте сообщения отмечается, что Улюкаев — "честный человек, каких мало", и что он просто попал в плохую компанию, а также говорится, что "никакой в мире суд не вынес бы такого решения с этими доказательствами".

Стоит отметить, что в создании фильма "Страна ОЗ" принимал участие сын Алексея Улюкаева Дмитрий, который стал одним из продюсеров и оператором.

"Страна ОЗ" — российская комедия режиссёра Василия Сигарева. Премьера состоялась 10 июня 2015 года на 26-м Открытом Российском кинофестивале "Кинотавр", где фильм получил приз им. Г. Горина "За лучший сценарий", а также приз Гильдии киноведов и кинокритиков "Слон". На широкий экран картина вышла в декабре 2015 года.

Напомним, бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева признали виновным по делу о взятке в размере $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Обвинение просило для экс-главы МЭР 10 лет колонии строгого режима, тогда как сам Улюкаев говорил, что стал жертвой провокации.