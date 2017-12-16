Нет секса — нет роли. Вайнштейн помешал ряду актрис играть во "Властелине колец"

Не получившие роли в киноэпопее уверены: именно негативное влияние продюсера стало причиной того, что их карьера в Голливуде не удалась.

Продюсеры из компании Харви Вайнштейна Miramax влияли на участников кастинга для первого фильма "Властелин колец", рассказал режиссёр трилогии Питер Джексон изданию NME.

По словам Джексона, его вынудили не брать в актёрский состав Эшли Джадд и Миру Сорвино, до которых, как выяснилось, домогался Вайнштейн.

— Я помню, как в Miramax нам твердили, что эти актрисы — сущий кошмар и мы должны избегать их любой ценой, — сказал кинематографист.

Он сообщил, что в тот момент сомневаться в сказанном не было причин, потому режиссёр отказался от сотрудничества с артистками, несмотря на их мастерство. И только сейчас, после разгоревшегося сексуального скандала вокруг Вайнштейна, стало понятно, что это была специально продуманная кампания Miramax по очернению девушек.

Артистки, которые попали в чёрный список продюсера, не оставили без внимания такое заявление известного режиссёра. Так, Сорвино написала в "Твиттере", что наконец-то нашла подтверждение тому, что именно Харви Вайнштейн разрушил её карьеру. А Джадд вспомнила момент, когда ей предлагали роль во "Властелине колец", но потом резко перестали выходить на связь по неизвестным причинам.

Напомним, Харви Вайнштейн оказался в эпицентре скандала из-за громких обвинений в многочисленных сексуальных домогательствах, которым подвергались актрисы и сотрудницы его киностудий. После разоблачения Вайнштейна исключили из Американской киноакадемии и ряда других кинематографических организаций.