Работы на полигоне "Кучино" не будут останавливать из-за непогоды

По данным подрядчика, нельзя откладывать бурение скважин и прокладывание траншей ни на один день, так как за это время накопится ещё больший вред для экологии.

Бурение на полигоне "Кучино", из-за которого мог появиться неприятный запах в Москве, не будет приостанавливаться на время непогоды, увеличивающей рассеивание вредных веществ. Об этом сообщил журналистам подрядчик этих работ, генеральный директор компании "Экоком" Оливер Кайзер.

— Каждый день, на который мы откладываем эти необходимые срочные работы, — это накопленный вред для атмосферы. Останавливаться ни на один час нельзя, — сказал Кайзер по итогам прошедшего на полигоне в субботу, 16 декабря, оперативного совещания.

Отметим, в совещании приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, заместитель председателя правительства области Александр Чупраков, министр экологии и природопользования региона Александр Коган и начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Напомним, огромный мусорный полигон с 400 миллионами тонн отходов, который видно даже из космоса, был закрыт после обращения жителей Балашихи к президенту во время прямой линии. Также, в ноябре на полигоне начали возводить экстренную систему утилизации свалочного газа с высокотемпературным факелом.

Но после этого число жалоб на смрад начало только расти. В связи с этим Роспотребнадзор и эксперты ГПБУ "Мосэкомониторинг" взяли пробы воздуха в девяти округах столицы и назвали источник вони — им в очередной раз оказалась свалка "Кучино", расположенная в подмосковной Балашихе.