Правозащитники рассказали, как Улюкаев провёл ночь в тюрьме

Заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии, член общественного совета ФСИН РФ Ева Меркачева навестила Алексея Улюкаева в СИЗО после его первых суток за решеткой, сообщает телеграм-канал Mash.

— Не думал о таком приговоре, поэтому не взял с собой вещи, — цитирует Меркачева слова экс-главы МЭР.

Как она отметила, ночь он провёл нормально. Жалоб со стороны Улюкаева не было. Сотрудников СИЗО он назвал вежливыми.

К слову, никаких передачек бывшему министру не приносили. Питается Улюкаев тем, чем его кормит ФСИН.

По словам правозащитницы, бывший глава МЭР уже оправился после того, как накануне ему стало нехорошо. Об этом он попросил сообщить семье. Напомним, в СИЗО у него поднялось давление.

Ранее Лайф сообщал, что Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея Улюкаева виновным по делу о взятке и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, бывшему главе МЭР назначили штраф в 130 миллионов рублей. Экс-министр назвал решение суда несправедливым.