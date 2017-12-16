Появилось видео избиения сына главы СУ СКР по Волгоградской области в Москве

Драка, начавшаяся на тротуаре возле хинкальной на улице Неглинной, продолжилась на проезжей части.

Камеры наружного наблюдения сняли драку с участием сотрудника ГСУ СКР по Москве, сына руководителя СУ СКР по Волгоградской области. Видеозапись была опубликована в телеграм-канале Mash.

На видео можно заметить, что драка, начавшаяся на тротуаре возле хинкальной на улице Неглинной, продолжилась на проезжей части.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве жестоко избили сына главы СУ СКР по Волгоградской области. Вскоре после этого пострадавший в драке Мурзаев-младший матом прогнал приехавших к нему полицейских, в связи с чем была начата проверка.