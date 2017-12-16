Полиция ищет "богатых русских деток", устроивших дрифт у Исаакиевского собора

По данным местных правоохранительных органов, определить, кто был за рулём, не составит труда — на ролике экстремального заезда отчётливо видны госномера авто.

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ищет водителя, устроившего дрифт у Исаакиевского собора, сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Суслова.

— Сотрудники госавтоинспекции изучают видео с целью установления личности водителя и принятия процессуального решения, — сказала Суслова в комментарии РИА "Новости".

Она отметила, что найти нарушителя — "дело техники", так как на видео хорошо виден государственный номер.

Ранее в Сети появилось снятое с квадрокоптера видео дрифт-заезда вокруг памятника Николаю I на Исаакиевской площади в самом центре Санкт-Петербурга. В описании к публикации написано: "Ну давайте, напишите в прессе, выпишите мне штраф!"