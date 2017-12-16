Киев планирует усилить телевещание в Крыму в 2018 году

Сообщается, что теперь украинское вещание будет осуществляться с двух вышек — Чонгарской и Чаплинской.

Киев собирается расширить трансляцию украинских теле- и радиоканалов на Крым, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в "Фейсбуке".

— Украинское вещание на территорию Крыма в 2018 году будет осуществляться уже с двух вышек — Чонгарской и Чаплинской, — говорится в сообщении.

Костинский рассказал, что для этого увеличат высоту телебашни в Чаплинке с 92 до 133 метров, создадут дополнительный цифровой мультиплекс — он будет транслировать пять первых украинских каналов на Армянск и Красноперекопск. Также, по его словам, будет организовано аналоговое вещание ещё двух телеканалов и семи радиостанций.

Он отметил, что сигнал с Чаплинской башни охватит Чаплинский и Каланчакский районы Херсонской области и Красноперекопский район Крыма.

С сентября Украина в Крыму начала вещание пяти телеканалов с башни в Чонгаре. Однако в Общественной палате Крыма проект назвали провальным.