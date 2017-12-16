Под Казанью мужчина и женщина вмёрзли в Волгу

Водолазы вытащили тела погибших на берег около деревни Матюшино, их личности уже установлены.

На Волге под Казанью были обнаружены тела мужчины и женщины, вмёрзшие в лёд рядом с перевёрнутой резиновой лодкой в 50 метрах от берега, сообщается в сводке на сайте ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

— Поступила информация о том, что пропал рыбак 1961 г. р. Уехал рыбачить 14.12.2017 в 12:00. <...> По прибытии дежурной смены ЗПСО № 2 к месту вызова обнаружена перевёрнутая резиновая лодка и тело мужчины, вмёрзшее в лёд. В 13:30 было обнаружено вмёрзшее в лёд тело женщины, — говорится в сообщении, поступившем в 12:33 из деревни Матюшино Лаишевского района.

Водолазы вытащили тела погибших на берег, их личности уже установлены. Также была обследована площадь дна в 400 квадратных метров. Подробности устанавливаются.