На Урале спасли котёнка, замурованного в стену в ванной комнате

Жители города позвонили зооспасателю и пожаловались, что уже два дня слышат жалобное мяуканье.

Зоозащитник Евгений Зенков рассказал, что ему позвонили жители девятиэтажки в городе Верхняя Пышма и рассказали, что слышат жалобные крики котёнка, который, видимо, застрял между вторым и третьим этажами. Животное находилось в вентиляционном канале.

— Рядом с одной из отдушин сделали перфоратором небольшой пробой в стене и сразу обнаружили ещё один ствол вентиляционной шахты. Спускаю туда камеру — и вскоре на мониторе появились два ярких глаза, а при дальнейшем опускании камеры стал отчётливо виден беленький котёнок, — рассказал Евгений.

Как оказалось, котёнок был на уровне края ванны в квартире на втором этаже. Стену начали вскрывать перфоратором.

— Через некоторое время котёнок начал маячить через проделанные отверстия и с огромным энтузиазмом пытаться выбраться наружу, чем сильно затруднил дальнейшую работу: пришлось принимать меры предосторожности, чтобы не ранить его, — отметил зооспасатель.

Работы длились до пяти утра. Соседи, которые поначалу приходили ругаться, оставались и помогали, чем могли. Котёнок, кстати, обрёл кров — у жителей одной из квартир.