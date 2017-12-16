"Пустая затея". Пушков оценил планы Киева усилить телевещание в Крыму

Сенатор Алексей Пушков стихами прокомментировал решение Киева расширить в следующем году украинское телерадиовещание в Крыму.
— Киев планирует в 2018-м расширить телевещание в Крыму. Деньги на ветер, однако. Пустая затея. Расширяй — не расширяй, Украина — bye bye, — говорится в сообщении сенатора в "Твиттере".
Киев планирует в 2018 расширить телевещание в Крыму. Деньги на ветер, однако. Пустая затея. Расширяй - не расширяй, Украина - bye bye.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 декабря 2017 г.
Ранее появилась информация, что Киев планирует расширить трансляции украинских теле- и радиоканалов на Крым в 2018 году. И, как уточнил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, оно "будет осуществляться уже с двух вышек — Чонгарской и Чаплинской".
- Популярные
- По времени