Оскорблённые блогерши опубликовали голые фото Айзы. Но это не точно

Инстаграм-модели Инесса Шевчук и Диана Мелисон отреагировали на песню Айзы Анохиной Boeing. Об этом сообщает Super.

Инесса Шевчук опубликовала в соцсетях откровенные фото похожих на Айзу женщин. Однако действительно ли на снимках бывшая жена рэпера Гуфа, остаётся загадкой.

В песне, которую выпустила Айза, девушек оскорбили, в том числе, следующие строки: "Я знаю об Инессе, я знаю о Диане, товар на экспорт, если нужно шлюху в Абу-Даби". Диана Мелисон ответила постом у себя в "Инстаграме", заявив, что в возрасте Айзы нужно быть мамой своих детей, тогда как оппонентка пытается быть "мамой рэпа". Анохина же ответила, что "завтра снова станет скучной мамкой".