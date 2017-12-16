В Германии разглядели террористическую угрозу в женщинах и подростках

Всего в категорию потенциальных боевиков входят 720 человек, за ними наблюдают органы безопасности страны.

Несколько десятков женщин и подростков, проживающих в ФРГ, могут совершить теракт, сообщило агентство DPA со ссылкой на источник в немецких спецслужбах. Всего в категорию потенциальных террористов в Германии входит 720 человек, за каждым из них наблюдают органы безопасности.

Об этой угрозе ранее говорил глава контрразведки Германии Ханс-Георг Маасен. Он объяснил, что по мере потери влияния и территорий на Ближнем Востоке террористы отправляют свои семьи в Европу, так как там более безопасно. Это значит, что среди соответствующей категории людей могут быть радикалы, способные на теракт.

Ранее Лайф сообщал, что Германия может повысить компенсацию беженцам, решившим вернуться в Сирию.