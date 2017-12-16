В Дагестане введён режим КТО

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В Дагестане введён режим КТО

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут розыск боевиков и их пособников.

В одном из сёл Дагестана введён режим контртеррористической операции в связи с поиском боевиков.

— В 15:45 начальником Управления ФСБ России по Дагестану, руководителем оперативного штаба, принято решение о введении правового режима контртеррористической операции в административных границах села Губден Карабудахкентского района Дагестана, — цитирует РИА "Новости" сообщение оперативного штаба республики.

Известно, что полицейские окружили частный дом, где может находиться один из членов бандподполья.

Ранее сегодня был отменён режим КТО в КБР. Его ввели после того, как рядом с селением Урвань неизвестные открыли огонь по полицейским, когда те остановили их автомобиль. Завязалась перестрелка. Нападавший был ликвидирован.

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