Психологи подберут Улюкаеву безопасных сокамерников

Сейчас бывшего главу МЭР по просьбе правозащитников содержат в одиночестве в обычной карантинной камере.

Психологи СИЗО поговорят с бывшим министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым, чтобы определить, в какую общую камеру его подселить, рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

— Вчера Улюкаев был помещён в сборную камеру, однако по просьбе правозащитников и его собственной его уже перевели в обычную карантинную камеру, где в ближайшее время он будет находиться один. С ним проведут беседу психологи СИЗО, чтобы определить, к кому его подселить в общей камере, дабы не возникало конфликтов, — рассказал Мельников в комментарии РИА "Новости".

По словам правозащитника, у экс-министра уже улучшилось настроение: в ближайшее время он планирует написать письмо своей семье, забрать нужные ему вещи и сходить на приём к стоматологу СИЗО.

Ранее Лайф сообщал, что Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея Улюкаева виновным по делу о взятке и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, бывшему главе МЭР назначили штраф в 130 миллионов рублей. Экс-министр назвал решение суда несправедливым.