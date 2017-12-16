Саакашвили заявил, что готов умереть за Украину

Бывший президент Грузии призвал украинцев прийти на митинг за импичмент Порошенко.

Экс-глава Одесской области опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" пост, где призвал прийти на марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко.

— Завтра мы все обязательно должны выйти на марш за импичмент для того, чтобы удержать власть от фатального последнего шага, который сделает её диктатурой и, следовательно, для спасения страны от катастрофы, — написал он.

Он также заявил, что готов положить жизнь ради того, чтобы на Украине не было диктатуры.

— Если для того, чтобы остановить диктатуру, понадобится моя свобода и даже жизнь, я подтверждаю готовность пожертвовать их! Я буду сражаться до конца и нашей общей победой! Да, я настроен, но очень решительно настроен, — отмечается в сообщении.

Ранее Саакашвили заявил, что с Порошенко необходимо договариваться. Так, чтобы снизить конфронтацию между собой и главой государства, Саакашвили отметил, что не обвиняет Порошенко в пособничестве врагам Украины.