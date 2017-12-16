Самым тёплым днём зимы в Москве стало 16 декабря

К 16:00 в субботу температура на станции ВДНХ поднялась до отметки 3,9 градуса. Это стало максимумом в столице с начала зимы. Предыдущий рекорд специалисты зафиксировали 13 декабря, тогда было +3,6 градуса.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на синоптиков, аномально тёплая погода в регионе сохраняется. Накануне, 15 декабря, температура была на 7,4 градуса выше нормы.
Метеорологи отметили, что ночью и днём 17 декабря температура будет 4–6 градусов. Также ожидаются дожди.
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