РФ и Белоруссия приняли бюджет Союзного государства на 2018 год

Бюджет Союзного государства на 2018 год составит 6 миллиардов 929,5 миллиона рублей, соответствующий документ был утверждён на 53-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Доходная часть состоит из безвозмездных начислений от государств-участников (от России — 3,167 миллиарда рублей, от Белоруссии — 1,705 миллиарда рублей) и неналоговых доходов (2,057 миллиарда рублей).
При этом расходная часть бюджета в 2018 году составит 4,88 миллиарда рублей и предусмотрит финансирование 34 программ и мероприятий, в том числе совершенствования погранбезопасности, защиты информационных ресурсов, модернизации объектов совместной военной инфраструктуры, разработку инновационных энергосберегающих технологий и оборудования.
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