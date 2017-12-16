Собчак готова не участвовать в выборах ради Явлинского

О своих планах принять участие в президентских выборах телеведущая объявила в октябре.

Известная телеведущая Ксения Собчак, которая заявила, что хочет участвовать в президентских выборах, рассказала, что готова отказаться от этой затеи, если в предвыборной гонке будут участвовать Григорий Явлинский или Алексей Навальный. Как сообщает РИА "Новости", это возможно в случае регистрации этих людей в качестве кандидатов.

— Я хочу со всеми объединяться. Я, например, во многом не согласна с Навальным, но у нас с ним и Явлинским есть общая цель, которая является точкой объединения. В этом отношении я готова идти вплоть до снятия своей кандидатуры, — заявила Собчак.

Ксения Собчак в октябре объявила о планах участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Она говорила, что готова примерить на себя роль кандидата, олицетворяющего исчезнувшую графу "против всех".