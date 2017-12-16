"Газпром" в 2017 году увеличил добычу газа на 13,4%

При этом вырос и объём экспорта как на внутренний рынок, так и в страны дальнего зарубежья.

С 1 января по 15 декабря компания "Газпром" увеличила добычу газа на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого год. Так, объём добытого голубого топлива за этот период составил 447,9 миллиарда кубометров, сообщает компания.

В сообщении говорится, что, по предварительным данным, с 1 января по 15 декабря 2017 года группа "Газпром" добыла 447,9 миллиарда кубометров газа. Это на 53,1 миллиарда кубометров (13,4%) больше, чем за аналогичный период 2016 года.

При этом отмечается, что в уходящем году увеличился и объём реализации газа компании на внутреннем рынке — рост составил 6,4 миллиарда кубометров (3%). В странах дальнего зарубежья — 14,1 миллиарда кубометров (8,3%).

Напомним, в октябре министр энергетики России Александр Новак заявлял, что в 2017 году Россия увеличит добычу газа на 12%.