Арестован подозреваемый в убийстве фигуранта дела о контрабанде алкоголя

По предварительным данным, мужчина расправился с 34-летним предпринимателем Ильёй Пичко, фигурировавшим в уголовном деле.

Суд Санкт-Петербурга арестовал Виктора Дёмина, который подозревается в убийстве 34-летнего предпринимателя Ильи Пичко, фигурировавшего в уголовном деле о контрабанде элитного алкоголя, на два месяца до 12 февраля 2018, сообщается в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

— Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 16 декабря вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Виктору Дёмину, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство". — Прим. ред.). С ходатайством о мере пресечения обращался следователь ГСУ СК по г. Санкт-Петербургу, — говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы.

Дёмин подозревается в том, что 8 декабря 2017 года на Якорной улице в Красногвардейском районе Северной столицы убил директора ООО "Юго-Восточная торговая компания" Илью Пичко, подсудимого по "делу Михальченко" о контрабанде элитного алкоголя.

Тело Пичко обнаружили в пятницу, 15 декабря, у посёлка Ильичёво Выборгского района Ленобласти.