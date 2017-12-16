Концлагерь! Алфёрову возмутило, что "Л'Этуаль" заклеймил своих сотрудников

Пользователи социальных сетей также не оставили своеобразную акцию магазина косметики без внимания и призвали наказать её инициаторов за неуважение к сотрудникам.

Российская актриса Ксения Алфёрова возмутилась "флешмобу" магазина косметики "Л'Этуаль" в Москве. На своей странице в В погоне за прибылью мир стремительно сходит с ума!!!! Люди, остановитесь! Ведь, вы же люди!!!! Случайно зашла в магазин Летуаль ! Мне помогала красивая, интеллигентная женщина, профессионал своего дела. Меня удивило, что на правой щеке у неё красовалась огромная цифра 16, написанная синей ручкой! Я поинтересовалась, что это значит! И тут она вся как-то съёжилась, опустила глаза и, с трудом сдерживая слезы, тихо проговорила, что эти цифры означают время окончания Акции! Я остолбенела! Не поверила своим ушам! Переспросила! Оглянулась и обомлела! Все продавцы ходили по магазину с цифрами на лице!!! Вдумайтесь! Руководство компании заставляет своих сотрудников каждый день писать на лице цифры! На мой вопрос, почему не на лбу, милая женщина ответила, что до этого они ещё, Слава Богу, не дошли! Это что за ужас, клеймить своих сотрудников! Единственные ассоциации, которые возникают у меня- концлагерь или домашние животные! Руководство- вы в уме?!!!!!! Вы скоты или люди?! Очевидно, что первое! Вы понимаете, что это унизительно?! Кто дал вам право унижать, обижать сотрудников, людей?! Вы каждый день пишите у себя на лице эти цифры и ходите так в офисе?! А потом с трудом стираете их, со слезами глядя на себя в зеркало, проклиная свою работу, того, кто это придумал, свою беспомощность, незащищённость?! (Я бы себя именно так чувствовала) Так не может быть, так не должно быть! Когда я сказала, что обязательно об этом напишу, ко мне подошёл мужчина (тоже сотрудник), и с мольбой в глазах попросил: « я вас очень прошу обязательно напишите, не забудьте!» ( руководство, сразу предупреждаю, на днях специально зайду и узнаю не влетело ли всем работающим у вас мужчинам). Друзья, подскажите куда надо обратиться, чтобы руководство этой компании было наказано?!!!!!!!!! #деньгипахнут #деньгинеедят #скотскаякомпания #вспомнитечтовылюди руководство @letoile_official вы в уме? Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) Дек 15 2017 в 7:55 PST она заявила, что руководство сети заставляет продавцов-консультантов разрисовывать себе лица: изображать на щеке число дней, оставшихся до Нового года и до окончания предновогодней скидочной акции в маркете.

По словам артистки, когда она поинтересовалась у продавщицы, почему на её лице нарисованы цифры, та ответила ей со слезами на глазах, что они означают время окончания акции и с такой своеобразной "памяткой" на лице должны ходить все сотрудницы магазина.

— Это что за ужас, клеймить своих сотрудников! Единственные ассоциации, которые возникают у меня, — концлагерь или домашние животные, — поделилась впечатлениями от увиденного актриса.

В официальном "инстаграме" сети магазинов косметики разрисованные лица сотрудников назвали новогодним флешмобом и опубликовали в подтверждение фотографии продавщиц магазина, на лице которых красуется "цифра-напоминалка" для покупателей об окончании предновогодней скидочной акции.

А вы готовы к Новому году ☺️? Объявляем сезон новогодних подарков . За лучшими идеями только в "Л'Этуаль"! А наши красавицы-Снегурочки готовы помочь выбрать подарки для самых любимых ! До Нового года 16 дней ⏳! ___ #скороновыйгод #праздниккнамприходит #новогоднийфлэшмоб #подарки #снегурочки #подаркидлясамыхлюбимых A post shared by Л'Этуаль (@letoile_official) on Dec 15, 2017 at 12:14pm PST

Подписчики маркета в комментариях раскритиковали такую идею и призвали наказать её инициаторов и устроить косметическому магазину бойкот.

Помимо этого, пользователи социальной сети поделились ассоциациями, которые им приходят в голову при виде продавщиц.Так, одни сравнили консультантов с заключёнными в тюрьмах и концлагерях, а другие — с коровами, которых "заклеймили" под угрозой лишить премии.

Администрация магазина пока не прокомментировала разгоревшийся в социальных сетях скандал.