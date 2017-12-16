Судмедэксперты установили причину смерти звезды "Дома-2"

Тело Марии несколько дней пролежало под забором в коттеджном посёлке в Щёлковском районе Подмосковья.

Судмедэкспертам удалось установить причину смерти звезды "Дома-2" Марии Политовой. Как сообщает телеграм-канал Mash, девушка приняла антидепрессанты вместе с алкоголем, из-за чего у неё резко понизилось давление. После этого она вышла на улицу, упала в снег и заснула.

Непосредственной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне переохлаждения.

Напомним, в начале декабря молодой человек Политовой сообщил о пропаже девушки, которая ушла из дома, оставив мобильный телефон. Вскоре в СМИ появилась информация, что пропавшая экс-участница шоу неоднократно наблюдалась у психиатра по поводу депрессии.

Позже, уже во время её активных поисков, в Щёлковском районе Подмосковья было обнаружено тело Марии, которое находилось в снегу возле коттеджей.