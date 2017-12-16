Праздник к нам приходит. 20 фото собак в рождественских костюмчиках

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Праздник к нам приходит. 20 фото собак в рождественских костюмчиках

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Хозяева собак по всему миру решили приодеть питомцев к торжеству. Своих питомцев в праздничные костюмчики наряжают по всему миру, но особенно часто это делают жители США и Европы.

Чаще всего функции новогоднего наряда выполняет обычная шапка. Но хозяева животных не отказывают себе и в удовольствии приодеть питомца по полной программе.

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