Саакашвили послал Порошенко письмо с просьбой о перемирии

При этом в партии одиозного политика "Рух новых сил" о таком послании ничего не знают.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили направил украинскому президенту Петру Порошенко письмо, в котором предложил перемирие, сообщает ТСН со ссылкой на источник в президентском окружении.

— У Порошенко есть это письмо. Миша предлагает деэскалацию, — заявил источник.

При этом в партии Саакашвили "Рух новых сил" о таком послании ничего не знают. Член движения Юрий Деревянко отметил изданию, что примирение возможно в случае выполнения требований — антикоррупционный суд, закон о выборах, закон об импичменте и отставка генпрокурора.

Ранее Саакашвили заявил, что претендует на должность премьер-министра Украины. Он рассказал о существовании некоего плана, как в должности премьера провести удачные реформы в стране.

Напомним, украинские власти обвиняют Михаила Саакашвили в содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступлений, но Печерский районный суд Киева отказался арестовывать его, отпустив на свободу.