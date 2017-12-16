В Совфеде заявили, что Россия не позволит США дестабилизировать ситуацию в Сирии

По словам председателя Комитета по обороне и безопасности Виктора Бондарева, чтобы противостоять целям американцев, Россия сохранит свою базу в Хмеймиме и реорганизует в порту Тартуса военно-морскую базу.

Россия поможет президенту Сирии Башару Асаду не допустить, чтобы США снова дестабилизировали обстановку в стране. Так глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал сообщение Российского центра по примирению о том, что американские инструкторы занимаются подготовкой уцелевших боевиков ИГИЛ*.

— Понятное дело, что Сирию они так просто не оставят и втихую снова готовят плацдарм для дестабилизации ситуации в ней. Уверен, у Башара Асада хватит сил противодействовать этому, не позволить кому бы то ни было снова ввергнуть страну в хаос. Со своей стороны Россия будет помогать, — сказал Бондарев.

По его словам, Россия сохранит свою базу в Хмеймиме и реорганизует порт в Тартусе, превратив его в полноценную военно-морскую базу.

Также глава Комитета Совфеда отметил, что США уже не первый раз поддерживают террористов и другие деструктивные силы. По мнению сенатора, это связано с тем, что Вашингтону "не даёт покоя" успех России в Сирии, а также нормализация обстановки в этой стране, "которую они, как Ливию, пытались развалить".

— Сирии удалось избежать такой печальной судьбы, и США это не устраивает, ведь столько средств было вложено в разжигание конфликта, — подчеркнул Бондарев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что США готовят боевиков ИГИЛ* для борьбы с армией Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.