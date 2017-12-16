Подземный вокзал в составе ТПУ "Рязанская" будет готов до конца 2018 года

Рядом с транспортным узлом планируется возведение дорожной связки и возможность подъезда с Третьего транспортного кольца.

Подземный терминал в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская" на юго-востоке столицы построят к концу 2018 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— На этом ТПУ мы увязываем МЦК, линию метро Кожуховскую (строящаяся 15-я ветка метрополитена. — Прим. ред.) с переходом в третий пересадочный контур и Казанское направление железной дороги. По подземному терминалу ставим задачу построить до конца следующего года, — заявил Хуснуллин.

Заммэра отметил, что рядом с ТПУ планируется возведение дорожной связки и возможность подъезда с Третьего транспортного кольца. Кроме того, он добавил, что этот ТПУ станет одним из пяти самых значимых и уже через несколько лет будет пропускать до 90 тысяч пассажиров в час.

Ранее Лайф сообщал, что ветка метро до аэропорта Внуково будет построена через три-четыре года.