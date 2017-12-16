В Нюрнберге африканец в трусах до полусмерти избил старушку — видео

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В Нюрнберге африканец в трусах до полусмерти избил старушку — видео

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Место происшествия. Фото: © NEWS5

Нападавшего — 24-летнего студента из Камеруна — до приезда полиции задержали прохожие.

В немецком Нюрнберге темнокожий молодой человек, гулявший по улице в одном нижнем белье, набросился на идущую мимо пожилую женщину и начал бить её. Он сбил жертву с ног и после этого несколько раз ударил ногой в лицо. Видео было размещено на "Ютубе".

Нападавший — 24-летний студент из Камеруна, как сообщает Bild.

По информации издания, молодого человека до прибытия правоохранителей задержали прохожие, сопротивления он при этом не оказал. 73-летняя пенсионерка получила тяжёлые травмы.

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