В Нюрнберге африканец в трусах до полусмерти избил старушку — видео

В немецком Нюрнберге темнокожий молодой человек, гулявший по улице в одном нижнем белье, набросился на идущую мимо пожилую женщину и начал бить её. Он сбил жертву с ног и после этого несколько раз ударил ногой в лицо. Видео было размещено на "Ютубе".
Нападавший — 24-летний студент из Камеруна, как сообщает Bild.
По информации издания, молодого человека до прибытия правоохранителей задержали прохожие, сопротивления он при этом не оказал. 73-летняя пенсионерка получила тяжёлые травмы.
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