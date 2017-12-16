В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус, 10 человек пострадали

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В Иркутской области перевернулся рейсовый автобус, 10 человек пострадали

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 Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Рейсовый автобус перевернулся в Иркутской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. По предварительным данным, пострадало 10 человек.

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