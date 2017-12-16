Западный вестибюль метро "Пионерская" откроют 17 декабря

Отмечается, что после реконструкции в полтора раза увеличится площадь холла и количество установленных турникетов.

Западный вестибюль станции метро "Пионерская" после 11-месячной реконструкции откроют на две недели раньше запланированной даты, 17 декабря. Об этом сообщается на официальном твиттер-аккаунте Московского метрополитена.

Согласно распространённой информации, вестибюль расширили в полтора раза, установили 12 турникетов и полностью обновили систему отопления и вентиляции.

В сообщениях уточняется, что в отделке холла станции использовали натуральный гранит, камень и керамогранит.

Напомним, что ремонтные работы провели в рамках реконструкции открытого участка Филёвской линии от станции "Студенческой" до "Кунцевской".