Новый эпизод "Звёздных войн" заработал $45 млн за день до премьеры

При этом лидером рейтинга остаётся предыдущая часть космической саги — "Пробуждение силы".

Фильм "Звёздные войны: Последние джедаи" — восьмой эпизод популярной космической саги — заработал на предпремьерных показах в Северной Америке за один день 45 миллионов долларов, заявили в киностудии Disney, которая владеет правами на франшизу.

В США и Канаде днём выхода в прокат новых кинолент обычно является пятница. Однако многие компании устраивают вечером четверга предпремьерные показы особо ожидаемых блокбастеров. Предпоказы нового эпизода "Звёздных войн" начались 14 декабря в 18:00 в избранных кинотеатрах США и Канады.

В результате такого успеха фильм занял второе место в списке лент, принёсших максимальную прибыль в предпремьерный четверг в Северной Америке. При этом лидером рейтинга остаётся предыдущая часть саги — "Пробуждение силы", вышедшая в 2015 году и собравшая $57 миллионов. На третьем месте списка остался фильм "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II".

"Звёздные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи" — американский фильм в жанре космической оперы, режиссёром и автором сценария которого стал Райан Джонсон. Кинолента является восьмым эпизодом саги "Звёздные войны" и последним фильмом с участием актрисы Кэрри Фишер, которая скончалась в декабре 2016 года.

Ранее Лайф сообщал, что на премьеру "Звёздных войн" пришли принцы Уильям и Гарри.