Женщинам в Саудовской Аравии разрешат водить грузовики и мотоциклы

Участницы дорожного движения, нарушившие ПДД, будут направляться в специальные центры, где работают одни женщины.

В 2018 году женщины в Саудовской Аравии смогут помимо автомобилей водить ещё грузовики и мотоциклы. Об этом сообщает издание Arabian Business.

Управление транспортом Саудовской Аравии отметило, что закон о вождении, который вступит в силу в 2018 году, будет "равным" для мужчин и для женщин.

По заверениям ведомства, на автомобилях, управляемых женщинами, не будет никаких специальных номерных знаков или каких-то других обозначений. Зато, если дамы нарушат правила дорожного движения, их дела будут рассматривать в специальных центрах, которыми станут управлять женщины.

Напомним, в Саудовской Аравии для женщин действуют жёсткие ограничения. В соответствии с системой, член семьи мужского пола, обычно отец, муж или брат, должен предоставлять разрешение на учебу, поездку и другие занятия девушки.