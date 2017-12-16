Ле Пен пожелала Путину победы на президентских выборах

Французский политик заявила, что на данный момент нет никаких оснований относиться к России так же враждебно, как Евросоюз.

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен рассчитывает, что действующий глава государства Владимир Путин победит на президентских выборах в России в 2018-м. Об этом она заявила в Праге на конференции лидеров европейских политических партий и движений антимиграционной направленности.

— Что касается "Национального фронта", мы, конечно же, хотим победы Владимира Путина, поскольку верим в то, что Франция и Россия должны улучшить двусторонние отношения, — цитирует Ле Пен Agence France-Presse.

Политик отметила, что сейчас нет причин исключать Россию из международных дел и относиться к ней так же враждебно, как Евросоюз.

Напомним, в марте этого года лидер "Национального фронта" в преддверии президентских выборов во Франции посетила Москву и встретилась с российским лидером.