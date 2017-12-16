В Петербурге арестовали следователя МВД за взятку в полмиллиона евро

Следователь был задержан 15 декабря по подозрению в получении взятки за решение по уголовному делу, которое находилось у него в производстве.

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал старшего следователя ГУ МВД России по Московскому району города Игоря Левченко по подозрению в получении взятки размером в 500 тысяч евро. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

— Следователь задержан 15 декабря по подозрению в получении взятки 500 000 евро за решение по уголовному делу, находящемуся у него в производстве, — сказано в сообщении.

В объединенной пресс-службе городских судов также отметили, что подозреваемый возражал против ареста, а в судебном заседании выступали свидетели, давшие показания относительно характеристики личности Левченко.

Мера пресечения следователю избрана до 14 февраля 2018 года.