Полицейский насмерть сбил пешехода в Чувашии

В Чувашии полицейский насмерть сбил пешехода. Об этом сообщается на сайте МВД России по Чувашской Республике.
— 16 декабря возле деревни Сидукассы в Моргаушском районе на 617-м километре трассы М-7 сотрудник полиции, управляя автомашиной "Фольксваген Пассат", совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, — сказано в сообщении.
От полученных травм женщина скончалась.
На место ДТП прибыл глава МВД России по Чувашской Республике генерал-майор полиции Сергей Неяскин, а также следственно-оперативная группа МВД и сотрудники СУ СК РФ по региону.
По факту происшествия назначена служебная проверка.
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