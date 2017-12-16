Полицейский насмерть сбил пешехода в Чувашии

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Полицейский насмерть сбил пешехода в Чувашии

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

На место ДТП прибыл глава МВД России по Чувашской Республике генерал-майор полиции Сергей Неяскин, а также следственно-оперативная группа.

В Чувашии полицейский насмерть сбил пешехода. Об этом сообщается на сайте МВД России по Чувашской Республике.

— 16 декабря возле деревни Сидукассы в Моргаушском районе на 617-м километре трассы М-7 сотрудник полиции, управляя автомашиной "Фольксваген Пассат", совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, — сказано в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась.

На место ДТП прибыл глава МВД России по Чувашской Республике генерал-майор полиции Сергей Неяскин, а также следственно-оперативная группа МВД и сотрудники СУ СК РФ по региону.

По факту происшествия назначена служебная проверка.

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