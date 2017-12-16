В Австралии 18 человек пострадали при обрушении балкона во время корпоратива

В пригороде Мельбурна в Австралии в результате обрушения балкона погибла женщина, 18 человек получили ранения. Об этом сообщает Herald Sun.
Doncaster East balcony collapse https://t.co/bgoLl9DrCp pic.twitter.com/6kx1jEJOZs— Emergency.Life (@Emergency_Life) December 16, 2017
Обрушение балкона произошло во время корпоративной вечеринки.
Сообщается о как минимум одном пострадавшем — женщине в возрасте 30 лет. Она была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.
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