В Австралии 18 человек пострадали при обрушении балкона во время корпоратива

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В Австралии 18 человек пострадали при обрушении балкона во время корпоратива

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Сообщается о как минимум одном пострадавшем — женщине в возрасте 30 лет. Она была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

В пригороде Мельбурна в Австралии в результате обрушения балкона погибла женщина, 18 человек получили ранения. Об этом сообщает Herald Sun.

Обрушение балкона произошло во время корпоративной вечеринки.

Сообщается о как минимум одном пострадавшем — женщине в возрасте 30 лет. Она была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

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