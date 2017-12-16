В Камбодже россиянина арестовали за ношение местной военной формы

Полиции удалось выяснить, что россиянин является бывшим военным и употребляет марихуану.

В провинции Каеп в юго-восточной части страны 16 декабря был арестован 37-летний россиянин Илья В. Его задержали за использование и ношение камбоджийской военной формы, сообщает Khmer Times.

Полиции удалось выяснить, что россиянин является бывшим военным. Из-за серьёзной травмы ноги он, чтобы облегчить боль, часто потребляет марихуану.

А вот с какой целью мужчина носит военную форму Камбоджи, правоохранительные органы пока не узнали. Вместе с ней у Ильи В. были изъяты наручники и рация.