В Минтрансе заявили о необходимости дополнительной проверки аэропортов Египта

Читайте также

В Минтрансе заявили о необходимости дополнительной проверки аэропортов Египта

81

Фото: © РИА Новости/Владимир Иванов

Глава Министерства транспорта России Максим Соколов подчеркнул необходимость дополнительных проверок в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Россия считает необходимым проведение дополнительных проверок в аэропортах Египта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Министерства транспорта России Максима Соколова, российским специалистам будет необходимо провести дополнительные проверки аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха перед возобновлением авиасообщения.

Соглашение о возобновлении авиасообщения Россия и Египет подписали 15 декабря. Первый самолёт после двухлетнего перерыва отправится в Каир в феврале 2018 года.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×