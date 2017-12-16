В Минтрансе заявили о необходимости дополнительной проверки аэропортов Египта

Россия считает необходимым проведение дополнительных проверок в аэропортах Египта. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы Министерства транспорта России Максима Соколова, российским специалистам будет необходимо провести дополнительные проверки аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха перед возобновлением авиасообщения.
Соглашение о возобновлении авиасообщения Россия и Египет подписали 15 декабря. Первый самолёт после двухлетнего перерыва отправится в Каир в феврале 2018 года.
- Популярные
- По времени