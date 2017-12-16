Силуанов заявил, что России могут грозить новые финансовые санкции

По мнению министра финансов РФ, санкции коснутся выпуска государственных облигаций.

Выступая на объединённой коллегии финансовых органов Татарстана, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в отношении России могут быть применены новые финансовые санкции.

— У нас значительную часть облигаций федерального займа покупают иностранные участники, потому что доверяют нашему курсу, потому что это надёжная и доходная инвестиция: по сравнению с другими странами с развивающейся экономикой, Россия выглядит намного лучше, — подчеркнул Силуанов.

По его мнению, санкции могут коснуться выпуска государственных облигаций. Готовятся к этому с помощью снижения дефицита бюджета России. С 2% ВВП сейчас до 1,4% в 2018 году. Также будет уменьшен выпуск облигаций и минимизированы траты федеральных резервов.