Скончалась одна из самых популярных собак в "Инстаграме"

Cпаниель Тост стала известна благодаря съёмкам в рекламной кампании для дизайнера Карен Уокер, в которой она представила несколько моделей солнцезащитных очков.

Всемирно известная собака по имени Тост, снимавшаяся в рекламе и снискавшая популярность в "Инстаграме", умерла в ночь на пятницу. Об этом сообщили в её аккаунте.

Instagram has lost one of its favorite pooches https://t.co/ZBLrdccfgq — New York Post (@nypost) 16 декабря 2017 г.

Cпаниель Тост стала известна благодаря съёмкам в рекламной кампании для дизайнера Карен Уокер, в которой представила несколько моделей солнцезащитных очков известного бренда.

Главной отличительной чертой собаки был вечно высунутый язык — как результат жёсткого обращения с животными.

После смерти Тост в соцсети даже появился специальный хештег.