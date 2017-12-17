Скончалась одна из самых популярных собак в "Инстаграме"

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Скончалась одна из самых популярных собак в "Инстаграме"

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Фото: © instagram

Cпаниель Тост стала известна благодаря съёмкам в рекламной кампании для дизайнера Карен Уокер, в которой она представила несколько моделей солнцезащитных очков.

Всемирно известная собака по имени Тост, снимавшаяся в рекламе и снискавшая популярность в "Инстаграме", умерла в ночь на пятницу. Об этом сообщили в её аккаунте.

Cпаниель Тост стала известна благодаря съёмкам в рекламной кампании для дизайнера Карен Уокер, в которой представила несколько моделей солнцезащитных очков известного бренда.

Главной отличительной чертой собаки был вечно высунутый язык — как результат жёсткого обращения с животными.

После смерти Тост в соцсети даже появился специальный хештег.

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