Ле Пен высказалась за роспуск ЕС

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что ЕС изжил себя. Соответствующее заявление она сделала на конференции лидеров европейских политических партий, придерживающихся антимиграционных взглядов.
— У Евросоюза заканчивается дыхание. Есть надежда, что эту неправильную организацию мы свергнем изнутри, — отметила она.
По мнению Ле Пен, ликвидации ЕС может способствовать победа партий националистического толка на выборах в Европарламент.
Ранее Лайф сообщал, что Марин Ле Пен впервые получила место во французском парламенте.
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