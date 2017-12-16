Ле Пен высказалась за роспуск ЕС

По мнению политика, ликвидации ЕС может способствовать победа партий националистического толка на выборах в Европарламент.

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что ЕС изжил себя. Соответствующее заявление она сделала на конференции лидеров европейских политических партий, придерживающихся антимиграционных взглядов.

— У Евросоюза заканчивается дыхание. Есть надежда, что эту неправильную организацию мы свергнем изнутри, — отметила она.

По мнению Ле Пен, ликвидации ЕС может способствовать победа партий националистического толка на выборах в Европарламент.

Ранее Лайф сообщал, что Марин Ле Пен впервые получила место во французском парламенте.