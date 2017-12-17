Стартовало народное голосование на лучший дизайн символики Putin Team

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Стартовало народное голосование на лучший дизайн символики Putin Team

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Фото:©putinteam.ru

Победителя выберут зарегистрированные пользователи сайта и экспертная группа из известных российских дизайнеров и кутюрье.

На сайте Putin Team стартовало народное голосование за лучший вариант дизайна фирменной символики команды президента.

<p>Фото: © putinteam.ru</p>

Отдать свой голос может только зарегистрированный пользователь. Ему разрешается выбрать не более трёх вариантов и только один раз.

<p>Фото: © putinteam.ru</p>

Заявки на дизайн символики подали 82 человека. Кто из них победит, решит открытое голосование и экспертная группа из известных российских дизайнеров и кутюрье.

<p>Фото: © putinteam.ru</p>

Голосование закончится 24 декабря. Итоги конкурса будут подведены уже на следующий день.

<p>Фото: © putinteam.ru</p>

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