Стартовало народное голосование на лучший дизайн символики Putin Team

Победителя выберут зарегистрированные пользователи сайта и экспертная группа из известных российских дизайнеров и кутюрье.

На сайте Putin Team стартовало народное голосование за лучший вариант дизайна фирменной символики команды президента.

Отдать свой голос может только зарегистрированный пользователь. Ему разрешается выбрать не более трёх вариантов и только один раз.

Заявки на дизайн символики подали 82 человека. Кто из них победит, решит открытое голосование и экспертная группа из известных российских дизайнеров и кутюрье.

Голосование закончится 24 декабря. Итоги конкурса будут подведены уже на следующий день.